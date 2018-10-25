Четверг, 25 Октября 2018 года
10:16:12 МСК

Прикамье лидирует в ПФО по размеру среднемесячной зарплаты

Экономика

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за август 2018 года составила 34257,4 рубля, что является максимальным показателем в ПФО за этот период

Прикамье лидирует в ПФО по размеру среднемесячной зарплаты
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Деньги

Пермь, 25 октября 2018, 09:46 — REGNUM  В Пермском крае среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за август 2018 года составила 34 257,4 рубля, что на 8,4% больше по сравнению с показателем за август 2017 года. Рост реальной среднемесячной зарплаты составил 6%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате.

Значительно выше среднего краевого показателя зарплату получали работники сферы добычи полезных ископаемых (60 749,9 рублей), финансисты и страховщики (52 016,8 рублей), работники в области информации и связи (44 299,8 рублей). Самая низкая зарплата сложилась у работников образования — 17 327,7 рублей.

В целом по уровню среднемесячной зарплаты Прикамье оказалось в лидерах среди субъектов ПФО. Минимальное значение отмечено в Мордовии — 26 060,8рубля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Инфляция
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить