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Казахстан расширит сотрудничество с торговой миссией США

Экономика

В Астане проходит казахстанско-американский бизнес-форум

Астана, 25 октября 2018, 09:45 — REGNUM  В 2018 году Казахстан расширит сотрудничество с торговой миссией США, заявил 25 октября первый заместитель предателя правительства Казахстана Аскар Мамин в ходе казахстанско-американского бизнес-форума в Астане, сообщает агентство «Казинформ».

Вице-премьер отметил, что около 8% всех прямых инвестиций в экономику Казахстана приходит из США. За годы сотрудничества Вашингтон инвестировал в республику более $40 млрд.

Мамин также напомнил результаты визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США, в ходе которого были подписаны соглашения на общую сумму $7 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября Нурсултан Назарбаев встретился с министром экономики США Уилбуром Россом. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений в торгово-экономической и инвестиционных сферах.

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Политическая жизнь Казахстана
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