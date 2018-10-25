Объем курьерских и почтовых услуг в Казахстане превысил $60 млн

Астана, , 09:31 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года объем почтовых и курьерских услуг в Казахстане составил 24,2 млрд тенге ($61 млн), что на 7% больше, чем в январе — сентябре 2017 года. Об этом 25 октября сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

Доля услуг связи почтовой и курьерской деятельности, оказанных в Алма-Ате, составила 56% от общего объема услуг в данном секторе. Данные отсутствуют по Астане и Кустанайской области, несмотря на то, что именно в Астане «Казпочта» создала базу для развития электронной коммерции.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года объем услуг связи почтовой и курьерской деятельности составил 15,9 млрд тенге ($43,85 млн по курсу на 14 августа), что на 7,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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