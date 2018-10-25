Brent: риски смещены в южном направлении

Москва, , 09:22 — REGNUM Цены на нефть мало изменились в среду, особенно в сравнении с масштабами падения днем ранее. Brent, обновив двухмесячные минимумы на подходе к отметке $75 за баррель, к концу торговых суток обосновалась в районе $75,70 и закрылась в небольшом минусе. С утра в четверг цены консолидируются во флэте, пытаясь определиться с вектором движения, сообщил ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Официальный отчет минэнерго США сыграл роль стабилизатора котировок. Несмотря на то, что данные указали на рост запасов выше прогнозов — на 6,35 млн баррелей против ожиданий роста на 3,7 млн, причем это пятая неделя увеличения объемов кряду, игроки спокойно восприняли релиз, довольствуясь тем, что результат оказался не столь ужасающим, как данные API. К тому же негатив сгладило сокращение запасов бензина почти на 5 млн баррелей вопреки ожиданиям роста», — подчеркнул эксперт.

По его словам, данные из США сейчас представляют собой «локальную историю» и имеют меньшую важность для рынка, который внимательно смотрит в сторону Ирана, в отношении которого скоро вступают в силу санкции. Игроки оценивают все происходящее на мировом рынке через призму «иранского фактора» и сейчас волнуются по поводу намеков Саудовской Аравии на максимально возможное увеличение добычи странами картеля, полагает Мащенко.

«Если королевство действительно подтвердит свои намерения и укажет на наличие достаточных свободных мощностей для предотвращения дефицита поставок, это далее будет играть против роста цен», — считает аналитик.

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По его мнению, важно учитывать общее отношение инвесторов к риску на мировых финансовых площадках, которое выглядит очень нестабильно и снова ухудшилось после некоторого восстановления накануне. Это также не способствует удорожанию Brent как рискового актива. Так, краткосрочные риски для котировок «черного золота» по-прежнему смещены в «южном направлении», добавил эксперт.

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