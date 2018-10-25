Кузбасс займётся переселением из ветхого жилья и подработанных территорий

Кемерово, , 09:20 — REGNUM На переселение граждан из ветхого и аварийного жилья и с подработанных территорий в следующем году Кемеровская область получит около 2,5 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом было сказано во время рабочей встречи губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва с заместителем по строительству Глебом Орловым.

Так, по программе переселения граждан с подработанных территорий в 2019 году из федерального бюджета в регион поступит 1 млрд 05 млн рублей (в 2020 году ожидаются поступления на таком же уровне). А вот программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья будет рассмотрена в Совете Федерации Федерального собрания РФ 9 ноября, но по предварительным данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, области в 2019 году планируется выделить 1 млрд 447 млн рублей (в 2020 году — 1 млрд 651 млн рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Кузбасса работают над стратегией развития региона до 2035 года. В программе учитывается в том числе обеспеченность жителей региона комфортным жильём.

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