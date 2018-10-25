В Челябинске открыт завод по производству электродвигателей

Челябинск, , 09:14 — REGNUM В Челябинске на территории индустриального парка «Станкомаш» открыт завод по производству электродвигателей переменного тока и генераторов. По видеосвязи участие в мероприятии приняли президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте, сообщает пресс-служба Кремля.

Новое предприятие было создано в партнёрстве с итальянской стороной. Оно обеспечит полную локализацию такого производства на территории России. Объём выпускаемой продукции запланирован в размере до 300 единиц ежегодно. Электродвигатели будут применяться в основном в насосных агрегатах магистральных нефтепроводов.

«Мы сегодня запускаем в эксплуатацию завод, который будет производить высоковольтные электродвигатели для мощных магистральных нефтяных насосов. Это базовое ключевое оборудование для нефтепроводной отрасли», — сказал на церемонии открытия глава компании «Транснефть» Николай Токарев.

Отметим, в 2016 году здесь был открыт завод по производству магистральных нефтяных насосов. На сегодняшний день он обеспечивает потребности нефтепроводной отрасли в таком оборудовании.

Также на территории «Станкомаша» действуют пять предприятий, созданных совместно с партнёрами из Италии. Поддержку в развитии площадки оказало правительство России и лично Владимир Путин.