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Страховые компании Казахстана собрали премии на сумму более $700 млн

Экономика

Страховые выплаты составили $170 млн

Астана, 25 октября 2018, 09:11 — REGNUM  По итогам восьми месяцев 2018 года страховые компании Казахстана собрали премии по обязательному и добровольному страхованию на сумму 263,5 млрд тенге ($721 млн), что на 1,2% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 25 октября сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные Национального банка республики.

За отчетный период страховые выплаты составили 62 млрд тенге ($170 млн), что на 5,7% больше, чем годом ранее. С 2013 года объем страховых премий вырос на 28,1%, а объем страховых выплат — на 58%.

Напомним, с 1 января 2019 года в Казахстане вводится онлайн-страхование. Все договоры обязательного страхования будут заключаться в электронном виде.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2018 году активы страховых компаний Казахстана выросли на 7,8%

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Экономика Казахстана
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