Акции Tesla резко подорожали на фоне позитивного отчета о прибылях

Вашингтон, , 09:05 — REGNUM По итогам III квартала 2018 года американский производитель электрокаров Tesla сообщил о позитивных экономических результатах — впервые за два года компания получила прибыль. Об этом говорится в отчете производителя.

Отмечается, что после объявления о полученной квартальной прибыли в $311,5 млн акции автопредприятия на вечерних торгах взлетели более чем на 10%. Сообщается, что львиную долю прибыли предприятию принесло увеличение производства электрокаров Model 3. За квартал этих машин было продано более 56 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября стало известно, что суд в США одобрил досудебное соглашение между компанией Tesla и комиссией по ценным бумагам США. Согласно сделке, основатель Tesla Илон Маск должен освободить кресло главы совета директоров компании на три года, а также выплатить штраф в размере $20 млн.

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