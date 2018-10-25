Четверг, 25 Октября 2018 года
10:18:50 МСК

ЦБ лишил лицензии московский банк «Союзный»

Экономика

В организации недооценивали кредитные риски

ЦБ лишил лицензии московский банк «Союзный»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Банк России

Москва, 25 октября 2018, 08:44 — REGNUM  У банка «Союзный» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Такое решение принял Банк России, сообщает 25 октября пресс-служба регулятора.

Кредитная организация ООО Коммерческий банк «Союзный» не вправе вести банковскую деятельность с 25 октября, говорится в сообщении ЦБ. Банк занимал 239-е место в банковской системе России.

Предоставление кредитов и банковских гарантий компаниям было основным направлением работы банка. При этом в организации недооценивали кредитные риски, что становилось поводом для мер воздействия.

В деятельности банка, зарегистрированного в Москве, выявлены другие многочисленные нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского «Уралтрансбанка». Банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, уточнили в ЦБ РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Банк России отозвал лицензию у екатеринбургского «Уралтрансбанка»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отзыв лицензий у банков
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить