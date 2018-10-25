ЦБ лишил лицензии московский банк «Союзный»

Москва, , 08:44 — REGNUM У банка «Союзный» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Такое решение принял Банк России, сообщает 25 октября пресс-служба регулятора.

Кредитная организация ООО Коммерческий банк «Союзный» не вправе вести банковскую деятельность с 25 октября, говорится в сообщении ЦБ. Банк занимал 239-е место в банковской системе России.

Предоставление кредитов и банковских гарантий компаниям было основным направлением работы банка. При этом в организации недооценивали кредитные риски, что становилось поводом для мер воздействия.

В деятельности банка, зарегистрированного в Москве, выявлены другие многочисленные нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября ЦБ отозвал лицензию у екатеринбургского «Уралтрансбанка». Банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, уточнили в ЦБ РФ.

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