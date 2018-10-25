Четверг, 25 Октября 2018 года
10:14:10 МСК

Продажи кофе на заправках принесут Роснефти 4 млрд рублей

Экономика

Указанная сумма составляет около 1% от объемов розничных продаж компанией топлива на российском рынке

Продажи кофе на заправках принесут Роснефти 4 млрд рублей
Кофе

Москва, 25 октября 2018, 08:36 — REGNUM  Компания Роснефть рассчитывает в 2018 году на 40% по отношению к прошлому году увеличить продажи кофе на своих заправках. Выручка от продаж 45 млн чашек напитка составит около 4 млрд рублей, сообщила РБК вице-президент Роснефти по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка Аврил Конрой.

По ее словам, указанные 4 млрд рублей составляют около 1% от объемов розничных продаж компанией топлива на российском рынке за 2017 год.

«Мы планируем сейчас переоборудовать кафе практически во всей нашей розничной сети», — цитирует агентство слова Конрой.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на автозаправках, возможно, снова будут торговать алкоголем. Соответствующее решение было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, которое состоялось в сентябре. Основная цель — дать АЗС дополнительный заработок, чтобы ограничить рост цен на топливо.

Читайте также: Слабый алкоголь может вернуться на автозаправки в России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крупный бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить