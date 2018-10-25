Четверг, 25 Октября 2018 года
10:13:38 МСК

Развитие северных проектов Якутии потребует 100 тыс. специалистов

Экономика

Потребность в рабочих кадрах испытывают предприятия, реализующие крупнейшие проекты

Развитие северных проектов Якутии потребует 100 тыс. специалистов
Иллюстрация: Gazprom-neft.ru
НПЗ

Якутск, 25 октября 2018, 08:26 — REGNUM  Реализация инвестиционных проектов по Схеме комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Якутии потребует к 2020 году около 100 тысяч специалистов, сообщил старший преподаватель кафедры недропользования геологоразведочного факультета Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Саид Бердыев, выступая на VI международном форуме «Арктические проекты — сегодня и завтра» в Архангельске. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба вуза.

По его словам, кадровая потребность существует на строительстве и эксплуатации магистрального газопровода «Сила Сибири», обустройстве Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, строительстве нефтеперерабатывающего завода, геологоразведочных работах в пределах Западно-Анабарского лицензионного участка.

Решить вопрос о подготовке специалистов, по словам эксперта, позволит «интегрирование учебной, научной и производственной деятельности».

Отмечается, что по программам арктической направленности в СВФУ обучается свыше девяти тысяч студентов. В том числе проходят обучение представители коренных малочисленных народов Севера. Университет открыл 16 базовых кафедр, из них семь на базе предприятий, ведущих хозяйственную деятельность и научные исследования на территории Арктики.

VI международной форум «Арктические проекты — сегодня и завтра» проходил в Архангельске 18−19 октября 2018 года. Всего в мероприятии приняли участие более 290 представителей российских и зарубежных компаний, прозвучало более 50 докладов.

Читайте также: Вузы из России и КНР займутся защитой окружающей среды Арктики и Антарктики

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Высшее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить