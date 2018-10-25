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Первое зарубежное представительство KazakhExport открылось в Казани

Экономика

Компании будет стимулировать взаимную торговлю и оказывать страховую поддержку экспортерам

Казань, 25 октября 2018, 08:26 — REGNUM  В Казани открылось первое зарубежное представительство АО «Экспортная страховая компания KazakhExport», сообщает 25 октября издание BNews.

Открытие экспортной компании состоялось накануне проведения 20-го заседания Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и Россией.

Председатель правления KazakhExport Руслан Искаков отметил, что зарубежное представительство компании будет стимулировать взаимную торговлю и оказывать страховую поддержку экспортерам.

Как сообщало ИА REGNUM, 14−15 июня Казань посетил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Стороны обсудили развитие экономического сотрудничества. 3−5 июля Казахстан посетил глава Татарии Рустам Миниханов.

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