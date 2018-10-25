В бюджет Оренбуржья отмечен рост налоговых поступлений на 13%

Оренбург, , 08:13 — REGNUM В консолидированный бюджет Оренбургской обалсти за девять месяцев 2018 года поступило 56 млрд рублей. Показатель превышает прошлогодний на 12,5%, или 6,2 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФНС по региону.

В областной бюджет поступления выросли на 13%, или 5,3 млрд рублей, а в бюджеты муниципальных образований — на 10,6%, или 1 млрд рублей. В январе-сентябре 2018 года поступления в областной бюджет 46,7 млрд рублей (девять месяцев 2017 года — 40,4 млрд рублей), в бюджеты муниципальных образований — 10,4 млрд рублей (2017 год — 9,4 млрд рублей).

Одним из основных источников значительных поступлений стал налог на добычу полезных ископаемых.

Объёмы администрируемых доходов, предусмотренные законами об областном бюджете и бюджетах муниципальных образований на 2018 год за январь — сентябрь 2018 года, выполнены на 79,2%.