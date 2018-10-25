Раскрыт средний онлайн-платеж жителей Москвы за услуги ЖКХ

Москва, , 08:03 — REGNUM Жители Москвы, оплачивая коммунальные услуги через сервис mos.ru, в среднем тратят 4830 рублей в месяц. Об этом сообщает 25 октября пресс-служба столичной мэрии.

Ежемесячно жители столицы совершают 300 тыс. онлайн-платежей через указанный сервис, при этом доля платежей за ЖКХ составляет 60%. Еще 34% составляют платежи за образовательные услуги — школы и детские сады. Средний платеж здесь — 3200 рублей.

Платежи за услуги, связанные с транспортом, составляют менее 5%. В среднем по 7500 рублей в месяц уходит у москвичей на автомобильные штрафы.

Еще 1,5% платежей связаны с культурными мероприятиями. Средний платеж составляет 6370 рублей в месяц.

Сервис, позволяющий платить «одним кликом», работает на официальном портале мэрии с сентября 2017 года. За прошедший период 2018 года жители столицы обращались к нему более 200 млн раз.

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