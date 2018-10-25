Свердловские депутаты инициируют проверку ОЭЗ «Титановая долина»

Екатеринбург, , 08:38 — REGNUM В Свердловской области Счётная палата проверит экономическую эффективность бюджетных инвестиций в ОЭЗ «Титановая долина». Решение об этом было принято в ходе заседания комитета по промышленной и инновационной политике регионального Заксобрания.

«В этот раз речь шла о выделении дополнительных 350 миллионов рублей на нужды уральской экономической зоны. Таким образом, полный объём бюджетных инвестиций «Титановой долине» составит 600, 5 млн рублей. При этом за всё время существования данный проект сумел привлечь всего двух резидентов, и его дальнейшие перспективы остаются туманными», — сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат свердловского парламента Александр Ивачёв, уточнив, что комитет поддержал инициативу о проведении контрольных мероприятий единогласно.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года Законодательное собрание Свердловской области также рассматривало вопрос об увеличении бюджетных инвестиций для «Титановой долины». Тогда в особую экономическую зону из бюджета было инвестировано 129,5 млн рублей. А в 2016 году объёмы финансирования составили 699 млн рублей.

Отметим, что претензии со стороны депутатов к эффективности расходования средств по развитию ОЭЗ «Титановой долины» были и ранее.

Напомним, что особая экономическая зона была создана в 2010 году, и к 2016 году планировалось создание 3600 рабочих мест, но реально к отчётному периоду было создано только 150 рабочих мест.

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