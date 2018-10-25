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Предприниматели из Казахстана и Узбекистана заключили контракты на $1,5 млн

Экономика

В ходе форума был подписан договор о поставке 20 тыс. тонн корма для рыб

Ташкент, 25 октября 2018, 07:35 — REGNUM  Предприниматели из Казахстана и Узбекистана подписали контракты на общую сумму $1,5 млн, сообщает 25 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на Внешнеторговую палату Казахстана.

Казахстан представил национальный стенд на международной выставке «VIII Центрально-Азиатский торговый форум» в Ташкенте. В ходе форума был подписан договор о поставке 20 тыс. тонн корма для рыб.

На форуме Казахстан представили 29 компаний в области машиностроения, кабельно-проводниковой продукции, металлургии, агропромышленного сектор и других отраслей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−18 октября в Ташкенте состоялся VIII Центрально-Азиатский торговый форум на тему «Новые горизонты в развитии торговли и инвестиций». Организатором мероприятия является агентство США по международному развитию USAID.

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