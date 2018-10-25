В Забайкалье решили продолжить процесс разукрупнения сёл

Чита, , 07:41 — REGNUM Процесс разукрупнения населённых пунктов с числом проживающих не более 500 человек, начавшийся в Забайкальском крае пять лет назад, решено продолжить. По данным «Чита.ру», накануне, 24 октября, депутаты Законодательного собрания Забайкальского края разделили на три части село село Ушарбай в Могойтуйском районе. Теперь это три разных населённых пункта: село Новый Ушарбай, хутор Западный Ушарбай и село Ушарбай. Все они вошли в состав сельского поселения «Ушарбай». Закон принят сразу в двух чтениях.

Напомним, закон о разъединении 47 поселений Забайкалья был принят в конце 2013 года. Во время сессии депутат Николай Мерзликин заявил, что регион может получить миллиард рублей, если пойдёт на разукрупнение сёл. Но к марту 2014 года было разъединено лишь 16 населённых пунктов.

Тем временем, тенденция сокращения сельского населения в Забайкалье с каждым годом убыстряется. Перепись 2010 года показала, что за минувшие восемь лет с карты Забайкальского края исчезло 11 деревень, а в некоторых селах численность населения составляет от одного до 10 человек.