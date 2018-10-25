Сахастат с Топилиным солидарен: рост зарплат в Якутии – 9,9%

Якутск, , 07:42 — REGNUM Данные управления государственной статистики по Якутии подтверждают слова министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина, заявившего о беспрецедентных темпах роста зарплат в России. В республике этот показатель составил 9,9%, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных Сахастата на август 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем-2017.

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Средняя зарплата в регионе в этом месяце по данным статистики составляла 57,3 тыс. рублей, а в среднем в течение года — 64,7 тыс. рублей. Рост в сравнении с восемью месяцами 2017 года составил 9,4%. Самый высокий рост зарплат наблюдался в сфере здравоохранения и составил 40,9−48,7%. Сильно росли также зарплаты библиотекарей, сотрудников архивов, музеев и прочих объектов культуры (135,8%), представителей творческих профессий в области искусства и сфере развлечений (31,5%). Относительно высокий рост выплат сотрудникам также наблюдался в сфере образования (17,3%), наиболее сильный — у работников учреждений профобучения (28,3 — 33,6%).

В остальных отраслях повышение зарплат было существенно ниже. Так, 18,2% составило повышение зарплат тем, кто занимается научными разработками, на 16,6% — организаторам производства кинофильмов и телепрограмм. На 12,2% стали получать больше работники деревообрабатывающих предприятий, на 12,4% — сотрудники организаций лесоводства и лесозаготовки, на 10,3 — те, кто производит пищевые продукты. По остальным отраслям повышение зарплат составило менее 10%, а в сферах добычи полезных ископаемых, производства текстиля, одежды, мебели, лекарственных средств снизилось на 3,3 — 20,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии восприняли со скепсисом и возмущением заявление главы Минтруда РФ Максима Топилина о беспрецедентных темпах роста зарплат. В своих кошельках прибавления люди не заметили и пришли к выводу, что слова министра не имеют ничего общего с реальностью.

«Беспрецедентные темпы роста зарплат — это он про себя?», «Правительство на другой планете живет», «Это новости из параллельной реальности?», «Статистика — великая вещь! Особенно если правильно её использовать…», — комментировали заявления главы Минтруда РФ жители республики.