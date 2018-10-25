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В России проезд в транспорте в «часы пик» может стать дороже

Экономика

Если инициатива Минтранса получит одобрение, внедрение динамически изменяющихся тарифов на общественный транспорт начнется уже в 2019 году

Москва, 25 октября 2018, 07:27 — REGNUM  Минтранс России выступил с инициативой о введении в общественном транспорте «плавающих» тарифов. Данная мера направлена на управление «пиками пассажиропотоков», пишут 25 октября «Известия».

Отмечается, что введение новшества позволит понижать стоимость проезда в часы, когда пассажиропоток минимален и повышать цену на билет в «часы пик». В ведомстве сообщили, что, если инициатива получит одобрение, внедрение динамически изменяющихся тарифов на общественный транспорт начнется уже в 2019 году.

Напомним, динамический тариф предполагает изменение стоимости проезда в зависимости от спроса и предложения в течение дня. В настоящее время указанным алгоритмом изменения цен на проезд пользуются, к примеру, агрегаторы такси.

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Изменение тарифов на проезд в общественном транспорте
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