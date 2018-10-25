Макао становится все более привлекательным местом для туристов

Макао, Китай, , 07:17 — REGNUM Количество посетителей специального административного района Китая Макао в общей сложности достигло 2,56 млн человек в сентябре 2018 года, что на 3% больше, чем за тот же период 2017 года, но на 24,7% ниже, чем в предыдущий месяц, сообщает 25 агентство Синьхуа.

Количество посетителей Макао, останавливающихся с ночлегом, в сентябре составило 1,41 млн человек, в то время как количество однодневных посетителей составило 1,15 млн человек, что на 1,9% и 4,4% соответственно выше, чем в 2017 году. Среднее время остановки в Макао гостей района увеличилось на 0,1 дня, до 1,4 дня в сравнении с предыдущим годом, при этом среднее время пребывания людей, прибывших с ночлегом, увеличилось на 0,2 дня, до 2,4 дня, в то время как приехавшие на день оставались всего 0,2 дня.

Количество посетителей района с китайского «материка» увеличилось на 5,7% в сравнении с сентябрем 2017 года, достигнув 1,82 млн человек.

Отметим, что за девять месяцев 2018 года общее число туристов в Макао достигло 25,81 млн человек, что на 8,3% больше, чем за тот же период 2017 года. Напомним также, что Макао (Аомынь) является единственной разрешенной в Китае игорной зоной вроде американского Лас-Вегаса. Ранее район был колонией Португалии.