Отказ от импорта c Украины не удался: проект в Татарии вернёт госпомощь

Казань, , 05:54 — REGNUM В рамках дела о банкротстве АО «КЗСК-Силикон», созданного на базе Казанского завода синтетического каучука, Минпромторг РФ сделал попытку через ФНС России взыскать 837,75 млн рублей задолженности, «возникшей из договоров участия Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций». Проект, реализуемый в Татарии, был направлен «на отказ от импорта из Украины и Германии метилхлорсиланов, на укрепление вооружения Российской Федерации», но так и не был реализован в срок. В апелляционной инстанции ведомству удалось отменить отказ Арбитражного суда РТ во включении его требований в реестр, по делу было вынесено новое решение — частично удовлетворены претензии и в третью очередь кредиторов попала сумма 823,5 млн рублей госпомощи, выделенной по федеральной инвестиционной программе. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, но может быть обжаловано в месячный срок в Арбитражный суд Поволжского округа через арбитражный суд первой инстанции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в 2010 году на базе завода, аффилированного через председателя правления Евгению Даутову с банком «Спурт», было создано АО «КЗСК-Силикон», где у правительства РФ есть доля свыше 48%. Компания должна была выступить оператором проекта по созданию производства метилхлорсиланов. На тот момент проект не имел аналогов по всему СНГ.

Строительство планировалось вести на заёмные средства, часть из которых предоставил банк «Спурт», позднее разорившийся в том числе и из-за участия в этом проекте. Основная сумма приходилась на кредит Внешэкономбанка. Планировалось, что он выделит 7,8 млрд рублей, но в 2016 году из-за разногласий по проектной стоимости финансирование было приостановлено, что повлекло за собой накопление долгов перед подрядчиками. Один из них добился признания АО «КЗСК-Силикон» банкротом, в отношении компании на сегодня действует этап конкурсного производства. В июле 2018 года малоизвестная компания из Казани — ООО «СК Балкыш» выразила готовность «удовлетворить в полном объёме все требования кредиторов АО «КЗСК-Силикон» в течение 20 дней с даты вынесения арбитражным судом соответствующего определения». К тому моменту в реестре кредиторов числились требования на 3,864 млрд рублей, но не все ходатайства были рассмотрены и предложение ООО несколько раз откладывалось. В очередной раз слушания отложили до 22 ноября 2018 года.

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В это же время долги АО «КЗСК-Силикон» продолжают расти. Решением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в конце октября 2018 года их увеличили еще на 823,5 млн рублей. Вторая инстанция пересмотрела отказ Арбитражного суда Татарии по включению в реестр кредиторов требований ФНС на сумму 837,75 млн рублей.

«Из материалов дела следует, требование уполномоченного органа основано на уведомлении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о наличии у должника задолженности в размере 837 750 000 руб. перед Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, возникшей из договоров участия Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 28.09.2012, 27.09.2013, 29.12.2014, заключенных между должником, Минпромторгом и Росимуществом, с целью установления наличия оснований для возврата должником полученного финансирования», — отмечалось в материалах дела и уточнялось, что «отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд первой инстанции исходил из того, что по своей сути данные договоры являются сделкой купли-продажи акций», а «акционеры юридического лица (должника) по правоотношениям, связанным с таким участием, не могут являться кредиторами в деле о банкротстве».

Именно на этом основании первая инстанция и отказалась включать требования в реестр.

Вторая инстанция, рассматривая жалобу ФНС России, отметила, что судом республики не учтены особенности предоставления инвестиций из федерального бюджета. АО «КЗСК-Силикон», по условиям договора, получив из бюджета за 2012−2014 годы 837,75 млн рублей, обязалось обеспечить качественное выполнение работ по объекту и сдать его в эксплуатацию в 2014 году, но своих обязательств не выполнило.

«В соответствии с пунктом 5.3 договора от 28 сентября 2012 года и от 27 сентября 2013 г. №01−09/404дсп/12/АО в случае невыполнения АО «КЗСК-Силикон» заданий по вводу производственных мощностей в установленный Государственным оборонным заказом срок АО «КЗСК-Силикон» возвращает полученные бюджетные инвестиции в установленном порядке», — отмечалось в определении суда и уточнялось, что «целью заключения данных договоров является не приобретение акций застройщика, а строительство объекта «Строительство отдельного промышленного производства метилхлорсиланов» для обеспечения федеральной целевой программы «Разработка, восстановление и организация производства стратегических, дефицитных и импортозамещающих материалов и малотоннажной химии для вооружения, военной и специальной техники на 2009−2011 годы и на период до 2015 года» за счет средств федерального бюджета и было направлено на отказ от импорта из Украины и Германии метилхлорсиланов, на укрепление вооружения Российской Федерации, а не на покупку акций предприятия в целях его корпоративного контроля».

Вторая инстанция удовлетворила требования частично, снизив сумму до 823,5 млн рублей. Отмечается также, что «истребование бюджетных инвестиций не прекращает действие договоров по строительству объекта и не свидетельствует о его расторжении, согласно условиям предусмотренных договорами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, банк «Спурт», бывший председатель правления которого Евгения Даутова владеет весомой долей в АО «КЗСК», лишился лицензии летом 2017 года, а осенью был обанкрочен. Пострадал и сам завод — в отношении него в рамках процедуры банкротства действует внешнее управление, а долги составляют несколько миллиардов рублей, продолжая расти. Между тем завод решено спасать силами госкорпорации «Ростех» и Минпромторга РФ.