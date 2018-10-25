Эксперт: торговыми войнами с Китаем американцы бьют по своим же бобам

Лос-Анджелес, США, , 05:33 — REGNUM Экономисты в области сельского хозяйства подсчитали, что торговая война против Китая, инициированная Белым домом, обойдется США безвозвратной потерей 9 млн акров соевых бобов в пользу Бразилии, полагает американский эксперт, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

Экономист в области сельского хозяйства при Университете Пердью Уолли Тайнер заявил, что торговая война с Китаем приведет к потере США в общей сложности 9 млн акров соевых бобов из 89,6 млн акров, недостаток которых восполнит Бразилия.

«Если Бразилия и другие экспортеры, конкурирующие с нами на мировом рынке, способны расширить свои посевные площади, если это будет продолжаться достаточно долго, если у Бразилии появится стимул к расширению, мы можем потерять эти площади безвозвратно», — заявил Тайнер, добавив, что Бразилия является наиболее привлекательным выбором для таких крупных покупателей, как Китай, по закупочной цене, которая в Бразилии достаточно низкая.

Тайнер подчеркнул, что США необходимо продолжать переговоры с Китаем, потому что «нам необходимо вернуться на китайские рынки и продавать продукцию на китайских рынках, это крайней важно». Однако его прогноз касательно этих переговоров достаточно пессимистичен.

Напомним, что Соединенные Штаты заключили торговое соглашение с Мексикой и Канадой (USMCA), согласно которому пошлины на сталь для импорта из этих стран останутся на прежнем уровне, в то время как для других стран они взлетят от 10 до 25%. Больнее всего это ударило по Китаю, который небезосновательно воспринял это как начало торговой войны против него. Китай немедленно принял ответные меры.

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