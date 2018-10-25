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Минэнерго РФ не знает о выходе Eni из проекта с «Роснефтью»

Экономика

Информацию нужно уточнить у итальянских представителей

Минэнерго РФ не знает о выходе Eni из проекта с «Роснефтью»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 25 октября 2018, 03:59 — REGNUM  Министерство энергетики РФ не располагает информацией насчет выхода итальянской компании Eni из совместного проекта с российской «Роснефтью», заявил глава Минэнерго Александр Новак журналистам.

По его словам, ведомство не располагает информацией насчет этого события.

«Это надо уточнить непосредственно у компании», — подчеркнул он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Eni вышла из проекта на шельфе Черного моря, который должна была реализовывать совместно с «Роснефтью». Позднее представители итальянской компании опровергли эти слухи. Также с опровержением выступил и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Читайте ранее в этом сюжете: Итальянская Eni вышла из проекта с «Роснефтью» на шельфе Черного моря

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