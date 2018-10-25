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Депутат Рады: кредит от МВФ позволит сохранить стабильность экономики

Экономика

В течение пяти лет Украина должна выплатить почти $25 млрд

Депутат Рады: кредит от МВФ позволит сохранить стабильность экономики
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Кредит

Киев, 25 октября 2018, 00:07 — REGNUM  Без сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) Украине будет тяжело закрыть долги в 2019 году, заявил глава фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) в Верховной раде Артур Герасимов, сообщает 24 октября «Укринформ».

По его словам, на 2019 год приходится пик выплат по долгам, которые можно оплатить только при помощи очередного кредита от ИВФ. Геращенко уверен, что новый транш от МВФ позволит Украине «сохранить макроэкономическую стабильность, курс гривны» и «не отказаться от независимости от Москвы».

Напомним, в ближайшие пять лет Украина должна выплатить $24,78 млрд. В 2018 году Киев должен выплатить $3,81 млрд, в 2019 — $5,81 млрд, в 2020 — $6,75 млрд, в 2021 — $4,29 млрд, в 2022 — $4,12 млрд.

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Украина и МВФ
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