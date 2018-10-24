В Новгородской области на треть урезали норму жилья для детей-сирот

Великий Новгород, , 23:52 — REGNUM Новгородская областная дума сегодня, 24 октября, большинством голосов депутатов «Единой России» приняла закон, существенно уменьшающий минимальную площадь квартир для детей-сирот — с 28 до 18 кв метров на человека. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, вице-губернатор Ольга Колотилова, представлявшая законопроект, пояснила депутатам, что благодаря снижению нормы до 18 кв метров региональные власти уже в 2019 году смогут обеспечить жильем на 57 сирот больше, чем в 2018 году.

На возражения оппозиционных депутатов о том, что власти вновь урезают меры социальной поддержки, Колотилова заявила, что «мы не режем, а предоставляем новую возможность».

По ее словам, при прежних нормативах муниципалитеты не могли приобрести квартиру для сироты на вторичном рынке, если ее площадь была, например, 27 кв метров, а сейчас такая возможность появится. Колотилова также сослалась на нормативную практику других регионов России: в Ивановской области эта норма составляет 18 кв метров, в Ярославской — 17 кв метров, в Крыму — 15 кв метров.

Вице-губернатор сообщила, что в очереди на предоставления жилья в Новгородской области сейчас стоят 915 детей-сирот.

«Ребенку лучше предоставить квартиру меньшей площади, но предоставить, чем он будет ждать в очереди несколько лет», — заявила Ольга Колотилова.

Лидер фракции КПРФ Валерий Гайдым возразил:

«Ну предоставите вы жилье 18 кв метров ребенку, появится у него семья, и как он дальше должен выкручиваться? Вы же забудете про него, и потом живи как хочешь. Это издевательство! Почему мы ориентируемся не на тех, кто сегодня является примером, у кого проблемы успешно решаются? Вы сегодня заботитесь о себе, а не о детях, вы хотите выглядеть хорошо в своих отчетах перед вышестоящим начальством».

Законопроект он назвал «людоедским».

Против него также выступили фракции ЛДПР и «Справедливой России», но большинством голосов «Единой России» закон был принят.

Напомним, что в 2018 году на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот в Новгородской области было выделено 241,1 млн рублей. На эти средства власти намеревались предоставить жилье для 246 детей-сирот. В 2019 году финансирование на эти цели намерены сохранить на этом же уровне, при этом жилье получат уже 303 человека.