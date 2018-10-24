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Генпрокуратура займётся поиском счетов российских чиновников за рубежом

Экономика

Данные о незаконных вкладах чиновников в иностранных банках будут запрашиваться через Центробанк

Генпрокуратура займётся поиском счетов российских чиновников за рубежом
Виктор Дубрей. Бочка с деньгами

Москва, 24 октября 2018, 23:43 — REGNUM  Генпрокуратура России будет наделена полномочиями по взаимодействию с компетентными органами других государств при проверках соблюдения антикоррупционного законодательства российскими чиновниками. Соответствующий законопроект 24 октября внёс на рассмотрение в Государственную думу президент России Владимир Путин.

Речь идёт, в частности, о соблюдении чиновниками запрета на открытие счетов и хранение средств в зарубежных финансовых организациях.

Согласно документу, при невозможности получить данную информацию напрямую Генпрокуратура сможет направлять запрос в Банк России, который, в свою очередь, обратится к иностранному регулятору финансового рынка с запросом информации о наличии у чиновника активов в другой стране.

Напомним, согласно действующему законодательству, высокопоставленным государственным служащим, депутатам и сенаторам запрещается иметь счета в зарубежных банках, а также владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами иностранных юридических лиц.

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