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Фондовый рынок США рухнул до уровня 2017 года

Экономика

Снижение основных индексов за день составило 2-4%

Фондовый рынок США рухнул до уровня 2017 года
Эдгар Дега. Фондовая биржа. 1879

Нью-Йорк, США, 24 октября 2018, 23:38 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США за день торгов откатились к уровням конца 2017 года, 24 октября передает агентство Reuters.

К закрытию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 608,15 пункта (2,41%), до 24 583,28 пункта, индекс S&P 500 упал на 84,53 пункта (3,08%), до 2656,16 пункта, индекс Nasdaq упал на 329,14 пункта (4,43%), до 7108,40 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, затяжное падение американского фондового рынка продолжается с середины октября — после негативного прогноза МВФ для мировой экономики на 2019 год.

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