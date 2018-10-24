Судан заявил о прогрессе переговоров о плотине на Ниле

Хартум, , 22:43 — REGNUM Судан заявляет о прогрессе на переговорах с Эфиопией и Египтом по строительству плотины на Ниле, 24 октября передает агентство Reuters.

«Достигнут прогресс в части соглашения о заполнении плотины. Есть оптимизм в отношении нашей способности достичь (окончательного) соглашения», — заявил журналистам министр ирригации Судана Хадер Мохамед.

Плотина «Возрождение Эфиопии» в верховьях Нила много лет является источником напряженности в отношениях между тремя африканскими странами.

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