Среда, 24 Октября 2018 года
23:59:48 МСК

Судан заявил о прогрессе переговоров о плотине на Ниле

Экономика

«Достигнут прогресс в части соглашения о заполнении плотины»

Хартум, 24 октября 2018, 22:43 — REGNUM  Судан заявляет о прогрессе на переговорах с Эфиопией и Египтом по строительству плотины на Ниле, 24 октября передает агентство Reuters.

«Достигнут прогресс в части соглашения о заполнении плотины. Есть оптимизм в отношении нашей способности достичь (окончательного) соглашения», — заявил журналистам министр ирригации Судана Хадер Мохамед.

Плотина «Возрождение Эфиопии» в верховьях Нила много лет является источником напряженности в отношениях между тремя африканскими странами.

Читайте также: Главы Египта, Эфиопии и Судана провели переговоры о дамбе на Ниле

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гидроэнергетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить