Запущен онлайн-тренажер для школьников по ведению собственного бизнеса

Москва, , 20:51 — REGNUM В рамках проекта «Мой первый бизнес» состоялся запуск одноименного бизнес-тренажера для школьников.

Онлайн-симулятор предлагает школьникам и начинающим предпринимателям выступить в качестве главы небольшого стартапа, выбрать стратегию развития и, пройдя через множество испытаний, привести бизнес к успеху.

«В таком важном деле, как запуск своего бизнеса, нужно заранее просчитывать все возможные риски. Чтобы школьники могли этому научиться, мы запустили уникальный бизнес-тренажёр. Симулятор позволяет молодым бизнесменам проверить свои знания в менеджменте, маркетинге, финансах и праве. Всё как в реальном бизнесе», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Участники мероприятия первыми опробовали бизнес-тренажер и ознакомились с особенностями нового образовательного направления конкурса.

По словам генерального директора Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» Александра Демина, чтобы сохранить свой игровой бизнес на плаву, школьнику придётся искать компромиссные решения и тщательно просчитывать свои действия на несколько ходов вперед.

«Тренажер дает возможность приобрести опыт на игровых ошибках, тем самым предостеречь себя от всевозможных денежных издержек в реальной жизни», — отметил Александр Демин.

Международный конкурс «Мой первый бизнес» — уникальный инструмент для содействия развитию молодежного предпринимательства в РФ, включающий в себя программу обучения навыкам проектного управления и предпринимательства для молодежи до 18 лет. Задания составлены научными сотрудниками РЭУ им. Г.В.Плеханова.

Наставниками конкурса выступают известные российские блогеры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Мой первый бизнес» — одних из проектов АНО «Россия — страна возможностей», указ о создании которой Президент России Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.

Победители конкурса «Мой первый бизнес» в 2018—2019 учебном году получат денежные призы: 100 грантов на обучение в РЭУ им. Г.В.Плеханова, 20 IPhone XS, 20 MacBook, 10 игровых приставок PS4, 1000 портативных колонок, 70 путевок в образовательный центр «Сириус», 1500 путевок на образовательные бизнес-интенсивы, 100 путевок в лагерь «Орленок», 10 сертификатов для учителей на поездку в Москву на специальный образовательный курс и многое другое.

Первого октября 2018 года состоялся торжественный старт конкурса «Мой первый бизнес», в котором принял участие первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Читайте подробнее: В Москве дан старт второму сезону конкурса «Мой первый бизнес»