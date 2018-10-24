В аэропорту Саранска будет установлен пункт пропуска через госграницу РФ

Саранск, , 20:34 — REGNUM Государственная пограничная комиссия рассмотрела предложение правительства Мордовии об организации пункта пропуска через государственную границу РФ в аэропорту Саранска. Все члены комиссии предложение поддержали, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

В ближайшее время проект распоряжения об установлении пункта пропуска через государственную границу будет внесен на рассмотрение правительства России. А в Саранском аэропорту начнется обустройство международного терминала с учетом требований государственных контрольных органов.

«Установление воздушного пункта пропуска через государственную границу в аэропорту Саранска положительно скажется на дальнейшем развитии международной кооперации. Сегодня внешнеэкономическую деятельность с партнерами из более 80 стран осуществляют 190 предприятий Мордовии. Более 30% из них пользуются услугами грузовых авиаперевозок», — подчеркнули в правительстве.

Кроме того, дополнительных клиентов может привлечь планирующееся обнуление ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на грузовые и пассажирские авиаперевозки внутри страны (кроме Москвы).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе текущего года глава Мордовии Владимир Волков в рамках встречи с зампредом правительства России Юрием Борисовым обратился с просьбой о поддержке решения об установлении в аэропорту Саранска постоянного пункта пропуска через госграницу. Борисов одобрил предложение и отметил, что проект имеет важное значение для развития международного туризма и окажет значительное влияние на экономику и социальную сферу республики.

В рамках реконструкции аэропорта Саранска построен новый, отвечающий всем мировым требованиям пассажирский терминал с оригинальной архитектурой, использованием современных и актуальных технологий обслуживания пассажиров и грузов, обеспечения авиационной безопасности, удобной логистикой передвижения. Пропускная способность нового терминала составляет 300 пассажиров в час с возможностью увеличения до 600 пассажиров на время проведения чемпионата. Работы на объекте осуществлялись в рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России», с финансированием за счет средств федерального бюджета по двум этапам в объеме около 2,8 млрд рублей. Общая сумма средств, вложенных только в инфраструктуру аэропортового комплекса, составила около 4,5 млрд рублей. Пункт пропуска через государственную границу в аэропорту столицы Мордовии был установлен как временный и работал во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу.