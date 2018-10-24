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Кронпринц Мухаммед уверен в росте экономики Саудовской Аравии

Экономика

В текущем году экономика королевства вырастет на 2,5%

Кронпринц Мухаммед уверен в росте экономики Саудовской Аравии
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Нефть

Эр-Рияд, 24 октября 2018, 20:32 — REGNUM  Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед обещает экономике королевства рост на 2,5% в текущем году, 24 октября передает агентство Reuters.

В ходе выступления на экономическом саммите в Эр-Рияде принц Мухаммед также заявил, что в последующие годы рост экономики королевства будет выше.

Экономике Саудовской Аравии в настоящее время помогают достаточно высокие цены на нефть — благосостояние саудитов в значительной степени зависит от «черного золота».

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