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В ГД предлагают дать чиновникам время для отказа от иностранного наследства

Экономика

Борьба с коррупцией

Москва, 24 октября 2018, 19:59 — REGNUM  Законопроект о введении срока для отчуждения от иностранных счетов и финансовых инструментов со стороны должностных лиц внёс в Госдуму депутат Дмитрий Вяткин («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Сегодня закон запрещает некоторым категориям граждан, а также их супругам и несовершеннолетним детям открывать и иметь счета в иностранных банках, а также иметь ценные бумаги иностранных юрлиц. Речь идёт, в основном о госслужащих, представителях власти и работников госкорпораций. Однако, отмечает автор инициативы, на практике возникают случаи, когда в их владении оказываются денежные средства, ценности в иностранных банках или иные иностранные финансовые инструменты. Это необязательно означает нарушение закона — гражданин просто мог получить наследство. Между тем, в РФ он имеет право вступить в права наследства в течение полугода, но право собственности на имущество появляется сразу с момента открытия наследства.

Таким образом, отмечает депутат, при принятии наследства должностное лицо заведомо оказывается нарушителей закона.

Поэтому он предлагает в таких случаях установить специальный срок для отчуждения иностранных финансовых инструментов, полученных в наследство. По предложению депутата, достаточный срок для таких действий — полгода.

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Коррупция и борьба с ней
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