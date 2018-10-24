ВВП Узбекистана за девять месяцев вырос на 5,2%

Ташкент, , 19:52 — REGNUM По предварительной оценке ВВП Узбекистан в январе — сентябре 2018 года составил 244 343,7 трилионов сумов (один доллар — 8200 сумов) и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 5,2%, сообщает Госкомстат Узбекистана.

«ВВП на душу населения составил 7 433 миллионов сумов, что на 3,5% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года», говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что темпы экономического роста обусловлены положительной динамикой в основных отраслях экономики, где валовая добавленная стоимость (ВДС), создаваемая всеми отраслями экономики, составила 86,3% от общего объема ВВП и выросла на 5,3% (вклад в прирост ВВП — 4,6%). Чистые налоги составили 13,7% в структуре ВВП и продемонстрировали прирост на уровне 4,5% (вклад в прирост ВВП — 0,6%).

Наибольший вклад в прирост ВВП внесла сфера услуг, которая выросла на 6%, из нее услуги торговли (включая ремонт автотранспортных средств) выросли на 3,9%, услуги по проживанию и питанию — на 5,6%, перевозка и хранение — на 3,9%, информация и связь — на 17% и прочие отрасли услуг — на 6,4%.

«В отраслевой структуре ВВП снизился удельный вес сельского, лесного и рыбного хозяйства с 18,3% до 17,5%, строительства — с 7,3% до 7,1%, в то время как удельный вес промышленности увеличился с 26,6% до 30,3%», сообщает комитет.

Как сообщало ИА REGNUM по итогам 2017 года ВВП Узбекистана вырос на 5,3% и составил 249,1 трлн сумов ($ 30,6 млрд).

В пересчете на душу населения ВВП страны вырос на 3,6% и составил 7692 миллионов сумов ($ 946).