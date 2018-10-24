Законопроект о взаимодействии ГП иностранными органами внесен в Госдуму

Москва, , 19:36 — REGNUM Президент РФ внес в Госдуму законопроект о функции Генпрокуратуры при взаимодействии с органами иностранных государств в рамках борьбы с коррупцией, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Генпрокуратура становится уполномоченным органом по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении уполномоченными должностными лицами государственных органов и организаций проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие запреты, ограничения и требования.

Генеральная прокуратура при необходимости вправе направить запрос в Центральный банк, который обращается в центральный банк или иной орган надзора иностранного государства, или к иностранному регулятору финансового рынка с запросом о предоставлении имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, следует из документа.

Предполагается, что порядок и условия взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации и ЦБ определяются соглашением.