В Китае объемы электрогенерации растут за счет инновационной энергетики

Пекин, , 19:22 — REGNUM В Китае в первые девять месяцев нынешнего года зафиксирован более, чем 7%-й рост объемов выработки электроэнергии, сообщает 24 октября Синьхуа со ссылкой на информацию, предоставленную Государственным комитетом КНР по делам развития и реформ.

Отмечается, что в сентябре наибольший рост продемонстрирован атомными и ветряными электростанциями. Если общий рост электрогенерации по сравнению с сентябрем 2017 года составил 4,1%, то в секторе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) он составил 12,8%, а в атомной энергетике — 13,5%.

При этом темпы валового прироста, как отмечается экспертами Госкомитета, несколько замедлились, что связано с общим замедлением показателей роста китайской экономики в целом.