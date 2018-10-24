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В Китае объемы электрогенерации растут за счет инновационной энергетики

Экономика

Это происходит на фоне общего замедления темпов экономического роста

В Китае объемы электрогенерации растут за счет инновационной энергетики
Tony Foster
Ветрогенератор

Пекин, 24 октября 2018, 19:22 — REGNUM  В Китае в первые девять месяцев нынешнего года зафиксирован более, чем 7%-й рост объемов выработки электроэнергии, сообщает 24 октября Синьхуа со ссылкой на информацию, предоставленную Государственным комитетом КНР по делам развития и реформ.

Отмечается, что в сентябре наибольший рост продемонстрирован атомными и ветряными электростанциями. Если общий рост электрогенерации по сравнению с сентябрем 2017 года составил 4,1%, то в секторе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) он составил 12,8%, а в атомной энергетике — 13,5%.

При этом темпы валового прироста, как отмечается экспертами Госкомитета, несколько замедлились, что связано с общим замедлением показателей роста китайской экономики в целом.

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Электроэнергетика
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