В 2019 году Киев в 3 раза поднимет тарифы на электроэнергию и газ — эксперт

Киев, , 19:14 — REGNUM В 2019 году правительство Украины в очередной раз поднимет цены на газ и электроэнергию для населения и промышленности. Это обанкротит многие предприятия и увеличит эмиграцию украинцев. Об этом 24 октября написал на своей странице в Фейсбуке глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, бывший член Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

«Врут все, не будет снижения… Повышение в следующем году может быть, но снижения не будет», — отметил Герус.

Он прогнозирует, что в декабре 2018 года правительство Украины повысит стоимость электроэнергии для бизнеса и коммунальных предприятий. Это вызовет волну банкротств и снижение внутреннего валового продукта Украины.

«В декабре поднимут цену электроэнергии по формуле Роттердам +. Для населения поднимать побоятся, потому что регулятор полностью под управлением Банковой. Поднимут для бюджетных учреждений, коммунальных предприятий, бизнеса. Будет увеличение перекрестного субсидирования. Тарифы для бизнеса будут втрое выше населения. Будет новый рост тарифов на холодную и горячую воду для населения… Некоторые предприятия обанкротятся. Рост экономики в 2019 будет ниже, по сравнению с этим годом (менее 3%). Внешние рынки будут не такие благоприятные», — считает Герус.

Глава ассоциации ожидает, что после выборов кабмин в три раза повысит стоимость электроэнергии для населения.

«После цикла выборов скажут: смотрите у нас же тариф на электроэнергию для предприятий втрое больше, чем для населения, поэтому тарифы для населения нужно поднять втрое. Все, кто с электробойлерами и электроотоплением будут в шоке… Вырастет квартплата (тарифы на придомовую территорию)», — сказал Герус.

Он также прогнозирует ухудшение жизни в депрессивных регионах Украины, что увеличит потоки эмиграции из страны.

«Продолжат сокращать субсидиантов, просто эти решения будут разводить в датах с повышением тарифов. Осенью рост тарифов — весной новые (более жесткие) критерии субсидий. В Киеве жизнь покажется Ок, так в Киеве всегда Ок. Но периферия, депрессивные регионы станут еще более депрессивными, люди будут продолжать уезжать. Будет тяжело… Не верьте в сладкие обещания Порошенко», — подытожил Герус.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что уже в декабре 2018 года украинцы получат платежки с повышенными тарифами на жилищно-коммунальные услуги. По его личным подсчетам, стоимость отопления повысится на 16%.

Напомним, в апреле 2016 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещал украинцам, что правительство больше не будет повышать цены на газ для населения.

19 октября Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения Украины повысится на 23,5%. По его словам, повышение цен на газ спасет страну от дефолта.