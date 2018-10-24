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Си Цзиньпин поддержал создание экспериментальных ЗСТ

Экономика

И призвал с их помощью расширять внедрение управленческих инноваций в рамках политики реформ и открытости

Пекин, 24 октября 2018, 19:02 — REGNUM  Партийный, государственный и военный лидер КНР Си Цзиньпин выступил с указаниями по строительству экспериментальных зон свободной торговли (ЗСТ), охарактеризовав их «стратегической мерой ЦК КПК в проведении политики реформ и открытости» и связав их развитие с укреплением централизованного планирования, сообщает 24 октября Синьхуа. При этом отметим, что буквально на днях Госсоветом КНР было обнародовано решение о создании очередной экспериментальной ЗСТ на острове Хайнань в одноименной южной провинции КНР.

«В последние пять лет все экспериментальные ЗСТ достигли значительных результатов в своей работе, распространили большое количество достижений в области институциональных инноваций по всей стране и тем самым послужили опытными полями для всестороннего углубления реформ», — подчеркнул Си Цзиньпин.

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Экономика Китая
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