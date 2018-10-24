Си Цзиньпин поддержал создание экспериментальных ЗСТ

Пекин, , 19:02 — REGNUM Партийный, государственный и военный лидер КНР Си Цзиньпин выступил с указаниями по строительству экспериментальных зон свободной торговли (ЗСТ), охарактеризовав их «стратегической мерой ЦК КПК в проведении политики реформ и открытости» и связав их развитие с укреплением централизованного планирования, сообщает 24 октября Синьхуа. При этом отметим, что буквально на днях Госсоветом КНР было обнародовано решение о создании очередной экспериментальной ЗСТ на острове Хайнань в одноименной южной провинции КНР.

«В последние пять лет все экспериментальные ЗСТ достигли значительных результатов в своей работе, распространили большое количество достижений в области институциональных инноваций по всей стране и тем самым послужили опытными полями для всестороннего углубления реформ», — подчеркнул Си Цзиньпин.