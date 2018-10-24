Падать или расти? — индексы Уолл-стрит ещё «не определились»

Нью-Йорк, США, , 19:21 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США торгуются разнонаправленно — Dow Jones вышел в плюс, S&P практически не изменился, Nasdaq оказался в «красной зоне», 24 октября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 67,20 процента (0,25%), до 25 258,63 пункта, индекс S&P 500 снизился на 2,06 пункта (0,08%), до 2738,63 пункта, индекс Nasdaq упал на 17,24 пункта (0,23%), до 7420,30 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, рынок США «лихорадит» уже третью неделю — индексы резко падали после публикации негативного прогноза МВФ и решений ФРС США по базовой ставке, и поднимались после позитивных отчетов крупных компаний.

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