Италия поддержит компании, желающие вести бизнес в России

Москва, , 18:02 — REGNUM Правительство Италии окажет поддержку компаниям, открывающим бизнес в России, заявил 24 октября премьер-министр Италии Джузеппе Конте на встрече с президентом России Владимиром Путиным и главами итальянских предприятий.

По словам премьер-министра Италии, правительство готово поддержать промышленное сотрудничество с Россией и новые проекты развития.

«Мы как правительство готовы поддержать компании, укрепляющие промышленное сотрудничество с российскими партнерами, создающие новые совместные предприятия, инвестирующие в страну, передающие технологии. Мы готовы участвовать в новых проектах развития», — заявил Конте на встрече.

Итальянский премьер-министр отметил, что Италия ищет пути на российский рынок в энергетике и продукции широкого потребления, а также планирует войти в сферы здравоохранения и высоких технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Италии прилетел в Москву вечером 23 октября с официальным визитом.

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