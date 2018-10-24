Таксомоторная ассоциация: 99% таксистов на Украине работают нелегально

Киев, , 18:10 — REGNUM К президенту Украины Петру Порошенко, правительству и парламенту страны обратились представители автомобильных ассоциаций с просьбой легализовать деятельность таксистов, сообщает 24 октября УНИАН.

По данным ассоциаций, на Украине 99% рынка такси работают незаконно. По словам главы правления Украинской таксомоторной ассоциации Андрея Антонюка, на Украине в такси работают более 200 тыс. человек, из которых 25 тыс. таксистов расположены в столице. При этом 99% рынка такси находится в «тени», а оборот от этого «теневого» рынка составляет более 40 млрд гривен ($1,42 млрд). Антонюк отметил, что легализация рынка такси принесет ежегодно в бюджет Украины 3,5 млрд гривен ($89 млн).

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что до 70% перевозчиков на Украине работают нелегально.