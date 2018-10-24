В Нижнем Новгороде открылась первая в России электронная таможня

Нижний Новгород, , 17:34 — REGNUM В Нижнем Новгороде в рамках Международного таможенного форума — 2018, который проходит в Москве 24−25 октября 2018 года, в режиме видеомоста состоялось открытие Приволжской электронной таможни. В церемонии приняли участие лично нижегородской губернатор Глеб Никитин, заместитель полпреда президента в ПФО Олег Машковцев, заместитель руководителя ФТС России Татьяна Голендеева, начальник Приволжского таможенного управления Сергей Рыбкин, по видеосвязи — председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, руководитель ФТС России Владимир Булавин, сообщили ИА REGNUM в правительстве Нижегородской области.

«Важно, что именно в Нижнем Новгороде произошел этот шаг на пути перехода к цифровой экономике, в том числе в госуправлении», — подчеркнул Никитин. По его словам, это поможет снизить административные барьеры и уровень коррупционных рисков.

Никитин выразил уверенность, что электронная таможня будет способствовать росту внешнеторгового оборота.

«В Приволжье участники внешнеэкономической деятельности всегда были готовы к освоению новых сервисов. За ПФО пойдут и другие округа — до конца года электронные таможни откроются на Урале и Северном Кавказе. Всего таких таможен будет 16, и темпы их ввода будут зависеть от работы Приволжской таможни», — отметила Голендеева.

Рыбкин уточнил, что электронная таможня будет работать без праздников и выходных, 90% экспорта будет оформляться в автоматическом режиме, что по достоинству оценят представители бизнеса.

ИА REGNUM напоминает, электронная таможня создается в рамках реализации 1-го этапа Плана мероприятий по реформированию системы таможенных органов в период с 2018 года по 2020 год, предусматривающего концентрацию таможенного декларирования в региональных Центрах электронного декларирования. Это первая таможня подобного формата в России и единственная — в Приволжском федеральном округе.

В компетенции ведомства входят прием, регистрация электронных деклараций на товары и электронных документов, принятие решений о выпуске товаров.

Деятельность электронной таможни в краткосрочной перспективе приведет к значительному ускорению «таможенных формальностей» при перемещении внешнеторговых грузов, что в свою очередь будет способствовать снижению издержек добропорядочного бизнеса и увеличению внешнеторгового товарооборота.