В дагестанском Каспийске за 20 млн рублей благоустроят пляж

Каспийск, Дагестан, , 16:53 — REGNUM Власти дагестанского Каспийска планируют благоустроить городской пляж. На эти цели они намерены потратить из городского бюджета 20,1 млн рублей. Об этом говорится в документах закупки на официальном портале госзакупок, передает 24 октября корреспондент ИА REGNUM.

Работы планируется завершить до 15 декабря 2018 года. Исполнитель должен благоустроить территорию пляжа, установить лестницы, пандусы, тротуарные плитки, скамейки, а также постелить газон. Кроме того, вдоль пляжа должны появиться ландшафтные светильники, кустарники и некоторые виды деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, на каспийском побережье Дагестана планируется создание новой туристско-рекреационной особой экономической зоны. Региональные власти прорабатывают возможность возведения здесь необходимых инфраструктурных объектов.

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Развивать прибрежный кластер планируется в границах Карабудахкентского, Каякентского и Дербентского районов республики. В ближайшее время в регионе планируется проведение стратегической сессии с целью разработки дальнейшей концепции проекта.