Среда, 24 Октября 2018 года
17:08:09 МСК

В Костроме построят новые улицы

Экономика

На эти цели будет потрачено 41 миллионов рублей

Кострома, 24 октября 2018, 16:44 — REGNUM  В Костроме появятся новые улицы общей протяженностью около 850 метров, сообщает городская администрация. На новые улицы в микрорайоне Новый город будет потрачено почти 41 миллион рублей из федерального, областного и городского бюджетов.

Согласно проектной документации новые дороги появятся на территории, ограниченной улицами Магистральной, Евгения Ермакова, Стопани, Заволжской. Помимо новых улиц планируется строительство сети ливневой канализации, уличного освещения, устройство тротуаров и благоустройство территории.

В настоящее время подрядчик — ООО «БРИГ» — начинает осваивать площадки, проводить разбивку будущих улиц и готовится к строительству ливневой канализации.

Местные власти обещают завершить строительство дорог до конца текущего года.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году костромские власти обещают отремонтировать более 120 километров дорог Костромской области. Это на 19% больше по сравнению с прошлым годом.

Расходы дорожного фонда Костромской области на 2018 год составили около 2,94 миллиардов рублей. 1,17 миллиард рублей предусмотрены на:

  • содержание автодорог регионального и межмуниципального значения,
  • содержание искусственных сооружений,
  • устройство 35 километров слоев износа асфальта,
  • приобретение дорожной техники и оборудования.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить