В Костроме построят новые улицы

Кострома, , 16:44 — REGNUM В Костроме появятся новые улицы общей протяженностью около 850 метров, сообщает городская администрация. На новые улицы в микрорайоне Новый город будет потрачено почти 41 миллион рублей из федерального, областного и городского бюджетов.

Согласно проектной документации новые дороги появятся на территории, ограниченной улицами Магистральной, Евгения Ермакова, Стопани, Заволжской. Помимо новых улиц планируется строительство сети ливневой канализации, уличного освещения, устройство тротуаров и благоустройство территории.

В настоящее время подрядчик — ООО «БРИГ» — начинает осваивать площадки, проводить разбивку будущих улиц и готовится к строительству ливневой канализации.

Местные власти обещают завершить строительство дорог до конца текущего года.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году костромские власти обещают отремонтировать более 120 километров дорог Костромской области. Это на 19% больше по сравнению с прошлым годом.

Расходы дорожного фонда Костромской области на 2018 год составили около 2,94 миллиардов рублей. 1,17 миллиард рублей предусмотрены на: