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Почти 80% граждан Украины считают коррупцию наибольшей проблемой

Экономика

Следующей по «популярности» идет экономический кризис

Почти 80% граждан Украины считают коррупцию наибольшей проблемой
Dave Edens
Всё проржавело

Киев, 24 октября 2018, 16:42 — REGNUM  По данным социологического опроса фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Киевского международного института социологии, 79% населения Украины считают самой большой проблемой в стране коррупцию, сообщает 24 октября УНИАН.

Согласно сообщению, 83% опрошенных граждан считают, что для страны существуют серьезные угрозы. При этом 62% опрошенных оценивают угрозы как реально существующие, а 21% — как вероятные.

Помимо коррупции, граждане отмечали в качестве проблем экономический кризис (58% ответов), имущественное расслоение (41,5% ответов), гражданскую войну (55% ответов).

Опрос проводился с 16 по 28 августа, были опрошены 2,041 тыс. человек.

Напомним, только 40% граждан Украины предпочитают смотреть телевизионные программы на украинском языке, а 60% предпочитают смотреть каналы на русском и других языках.

Читайте ранее в этом сюжете: Большинство жителей Украины предпочитают смотреть телеканалы на русском

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Социологические опросы
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