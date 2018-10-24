На Тамбовщине объём строительных работ превысил 16 млрд рублей

Тамбов, , 16:37 — REGNUM В Тамбовской области по итогам девяти месяцев текущего года объем строительных работ увеличился до 16,2 млрд рублей, что на 8,6% больше относительно аналогичного периода предыдущего года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики на основании данных Тамбовстата.

В Тамбовской области развитию строительного комплекса традиционно уделяется большое внимание. По мнению губернатора Александра Никитина, эта сфера является локомотивом региональной экономики. Вложения в строительство составляют четверть от всех инвестиций в экономику области.

В частности, в сфере АПК введены в эксплуатацию несколько предприятий: цех по производству растительного масла, фермы для крупного рогатого скота, комплекс по хранению и сушке зерна, зерносеменохранилища, хранилища для картофеля, овощей и фруктов. Построено 1,5 км, а магистральных нефтепроводов, 9 км дорог, два моста, плотина. Увеличены мощности торговых предприятий на 16,7 тыс. кв. метров.

По данным властей, по объёму ввода жилья Тамбовская область сейчас входит в первую десятку регионов. За девять месяцев в области построено за счет всех источников финансирования 3 396 квартир общей площадью 381 тыс. кв. метров. Уровень благоустройства жилищного фонда в значительной степени зависит от наличия коммунальных сетей. Строители обеспечили ввод в действие 124 км газовых сетей коммунального назначения, более 24 км водопроводных сетей, почти 2 км канализационных сетей.

Из объектов социально-культурной сферы с начала года введены в эксплуатацию дошкольные образовательные организации на 250 мест, гемодиализный центр и комплекс Центра единоборств в Тамбове, гостиница в Кирсанове, дом культуры в Уваровском районе. В Никифоровском районе установлены два памятника воинам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны.