Курс евро опустился ниже 74 рублей впервые с августа

Москва, , 16:35 — REGNUM Курс евро 24 октября опустился ниже отметки в 74 рубля впервые с начала августа, свидетельствуют данные Московской биржи.

В ходе торгов евро дешевел до 73,99 рубля, курс доллара снижался до 65,05 рубля.

На текущий момент курс евро поднялся до 74,41 рубля, курс доллара — до 65,25 рубля.

Напомним, 22 октября доллар впервые с начала октября опускался ниже отметки в 65 рублей.

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