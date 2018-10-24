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Курс евро опустился ниже 74 рублей впервые с августа

Экономика

Курс евро в ходе торгов временно снижался до 73,99 рубля

Курс евро опустился ниже 74 рублей впервые с августа
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Евро

Москва, 24 октября 2018, 16:35 — REGNUM  Курс евро 24 октября опустился ниже отметки в 74 рубля впервые с начала августа, свидетельствуют данные Московской биржи.

В ходе торгов евро дешевел до 73,99 рубля, курс доллара снижался до 65,05 рубля.

На текущий момент курс евро поднялся до 74,41 рубля, курс доллара — до 65,25 рубля.

Напомним, 22 октября доллар впервые с начала октября опускался ниже отметки в 65 рублей.

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