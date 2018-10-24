Сербия заявила о готовности к зиме даже без транзита газа через Украину

Белград, , 16:25 — REGNUM Сербия получила от «Газпрома» достаточные объёмы газа для спокойного прохождения зимнего периода даже в случае прекращения транзита голубого топлива через Украину. Об этом заявил генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович в интервью белградской газете «Политика».

По его словам, на сегодняшний день в газохранилище «Банатский двор» закачано 450 млн кубометров газа, и этого достаточно для покрытия потребностей страны.

«Газа зимой нам хватит, даже в том случае, если произойдёт прекращение поставок из России через территорию Украины», — сказал Душан Баятович.

Как передавало ИА REGNUM, Белград в настоящее время обсуждает с Москвой расширение объёмов подземного газохранилища «Банатский двор», владельцем контрольного пакета акций которого является «Газпром».

В 2016 году сербское госпредприятие «Сербиягаз» заключило соглашение с «Газпромом» о научно-техническом сотрудничестве и партнёрстве, которым предусмотрена возможность расширения потенциала хранилища с нынешних 450 млн до 1,2 млрд кубометров.

Таким образом Сербия рассчитывает решить проблему газоснабжения после 2019 года, когда Россия может прекратить поставки топлива через территорию Украины с истечением срока действия контракта. Данная тема обсуждается параллельно с переговорами о присоединении Сербии к газопроводу «Турецкий поток».