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В Костромской области на областной грант строят новый телятник

Экономика

Сумма гранта — 3,3 миллиона рублей

В Костромской области на областной грант строят новый телятник
Анатолий Левитин. Знатная телятница колхоза «Лесное» Ф. Ласько. 1951

п. Вохма, Костромская область, 24 октября 2018, 16:19 — REGNUM  Новый телятник ООО «Латышево» на 100 голов в Вохомском районе Костромской области обещают сдать в эксплуатацию в начале следующего года, сообщает пресс-служба губернатора области. Деньги на строительство — 3,3 миллиона рублей — были выделены областным грантом.

Сейчас на объекте завершен основной объем работ: возведены здание телятника и крыша. В ближайшее время будет проведен водопровод, установлены кормовые столы и отремонтированы подъездные пути.

«Латышево» является участником областных программ в сфере агропромышленного комплекса. В прошлом году предприятие выиграло грант в размере 4 миллионов рублей в рамках программы поддержки сельхозкооперативов. Тогда деньги были потрачены на покупку оборудования для зерносушильного комплекса и современного телескопического погрузчика.

ИА REGNUM напоминает, что ООО «Латышево» планирует продавать мясо говядины в учреждения социальной сферы Вохомского района Костромской области.

Справка ИА REGNUM : ООО «Латышево» — одно из крупнейших сельхозпредприятий Вохомского района Костромской области, занимающееся не только животноводством, но и растениеводством.

Посевные площади ООО «Латышово» составляют 640 гектаров пахотных земель. Сеется пшеница, овес, рожь, выращиваются зерновые культуры, однолетние и многолетние травы. Поголовье крупного рогатого скота этого фермерского хозяйства составляет более 300 голов, имеется молочное стадо — более 150 голов.

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Сельское хозяйство
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