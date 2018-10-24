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Первый завод итальянской компании Calzedonia в Африке заработал в Эфиопии

Экономика

Одна из крупнейших итальянских компаний производителей одежды Calzedonia открыла в Эфиопии первый в Африке завод

Аддис-Абеба, 24 октября 2018, 19:57 — REGNUM  Итальянская компания Calzedonia, которая занимается производством одежды и нижнего белья, открыла в эфиопском городе Меккеле свой первый в Африке филиал производства, сообщает 23 октября эфиопский ресурс Ethiopian Press Agency.

По словам представителей правительства, деятельность фабрики будет приносить бюджету страны в качестве налоговых поступлений более 1 миллиона долларов ежегодно на начальном этапе, кроме того, компания создаст более двух тысяч рабочих мест для эфиопских граждан.

По сообщению министерства иностранных дел Эфиопии, премьер-министр страны Абий Ахмед направил приветственное письмо руководству компании.

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Зарубежная хроника
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