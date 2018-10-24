Законопроект, облегчающий торговлю самолетами, внесен в Госдуму

Москва, , 16:14 — REGNUM Законопроект, позволяющий иностранцам принимать участие в испытательных полетах в составе экипажа, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Поправками в Воздушный кодекс предлагается устранить имеющиеся ограничения и определить случаи, при которых допускается включение иностранных граждан в состав экипажей экспериментальных воздушных судов.

Для заключения российскими авиастроителями контрактов на поставку отечественных воздушных судов иностранным партнерам возникает необходимость включения иностранных летчиков-испытателей в состав экипажей. Кроме того, для выполнения контрактных обязательств требуется сертификация по европейским и американским нормам с нахождением на борту представителей иностранного сертифицирующего органа из числа летного и инженерно-технического состава. Так, в 2018 году проводятся работы по сертификации нового российского среднемагистрального авиалайнера МС-21.

Также в правительстве отмечают, что требование об участии в демонстрационных полетах, как правило, устанавливается в договорах поставки воздушных судов.

Действующая редакция Воздушного кодекса и федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» ограничивают участие иностранных граждан в экипажах экспериментальных воздушных судов.

Отметим, что произведенный пассажирский самолет или вертолет является экспериментальным до передачи его авиаперевозчику либо лизинговой компании.